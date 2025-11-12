Mercato Milan, Tare pesca in Premier: il nome per la difesa

Milan, le ambizioni della dirigenza di Via Aldo Rossi sono alle stelle. Per questo nell’ambiente rossonero si sta pensando di rinforzare il reparto difensivo già nel mercato di gennaio, per prepararsi al meglio al rush finale. Si sta valutando il profilo di Joe Gomez, nome caldo già nell’ultima sessione estiva. Il giocatore non sta trovando spazio al Liverpool e potrebbe diventare un obbiettivo concreto di Igli Tare.

Milan, a gennaio All-in su Joe Gomez

La linea difensiva è una priorità per Massimiliano Allegri. Si vede già da come ha lavorato con alcuni giocatori, tra tutti, Pavlovic. Per questo motivo, la società potrebbe decidere di andare a rinforzare un reparto dal fiato corto, che in ottica di un rush finale, dove verosimilmente si potrebbero decidere gli esiti della stagione, potrebbe fare la differenza. Secondo Il Corriere dello Sport, in cima alla lista ci sarebbe il nome di Joe Gomez, profilo ideale per Massimiliano Allegri.

Perché Joe Gomez sarebbe un giocatore fondamentale per Allegri

Oltre alle ragioni strettamente pratiche, di cui abbiamo parlato prima, Joe Gomez potrebbe arrivare in Serie A con la consapevolezza e l’esperienza che serve durante una stagione come quella che sta vivendo il Milan. Abbiamo già visto, con l’arrivo di Modric, come l’esperienza dei grandi campioni possa essere decisiva in questo campionato. La società, forte di questa consapevolezza, si aspetta un impatto simile a quello del croato nel reparto difensivo. Arne Slot, il tecnico del Liverpool, sta impiegando pochissimo il difensore (fin qui appena 238 minuti) e ciò potrebbe significare che il Liverpool non abbia problemi a riaprire le trattative con il Milan a gennaio.