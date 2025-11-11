Milan, doppia tegola per Allegri: due titolari ancora out in vista del derby

C’è sempre più preoccupazione intorno alle condizioni di Santiago Gimenez e Adrien Rabiot. L’attaccante messicano è alle prese con un problema alla caviglia che a lungo ha condizionato le sue prestazioni. Il centrocampista francese è invece out per una lesione al soleo che sta tenendo il giocatore lontano dal campo di gioco da circa un mese. I loro ritorni si avvicinano, ma sono ancora a rischio per il derby.

Le condizioni di Gimenez e Rabiot in vista del derby

L’attaccante messicano e il centrocampista francese sono in ripresa ma, al momento, non sono pronti. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i due calciatori non saranno disponibili per l’amichevoli di venerdì mattina tra Milan e Virtus Entella.

La sosta internazionale è appena iniziata, dunque Massimiliano Allegri avrà a disposizione ancora diversi giorni per valutare il recupero dei due giocatori e scegliere se convocarli o meno in vista del derby.

Jashari recupera: ci sarà nell’amichevole di venerdì

Chi invece sarà della partita venerdì sarà Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è pienamente recuperato dall’infortunio al perone e partirà titolare nell’amichevole con la Virtus Entella.

Con lui, ci saranno anche Pulisic, Estupinan, Fofana oltre diversi giocatori del Milan Futuro.