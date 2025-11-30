Il Milan vince, ma il rossonero delude: pioggia di insufficienze per lui

Altra gara sofferta, ma altra vittoria pesantissima per il Milan. I ragazzi di Max Allegri vincono di corto muso anche il big match contro la Lazio e si prendono la vetta della classifica in attesa dello scontro diretto di questa sera tra Roma e Napoli. Prestazione “allegriana” per il Diavolo, che sa quando soffrire e sa quando colpire l’avversario. Ottima prova nel complesso da parte dei rossoneri, anche se c’è chi delude ancora. La partita di Christopher Nkunku è stata tutt’altro che memorabile.

Milan, Nkunku floppa ancora: en plein di 5 per il francese

Se Mike Maignan e Rafael Leao si sono presi la scena, del tutto insufficiente è stata la prestazione di Nkunku. Ancora una volta l’ex Chelsea non ha lasciato il segno, continuando a sembrare un pesce fuor d’acqua nello scacchiere di Allegri. Secondo tutti i quotidiani sportivi è proprio il francese il peggiore in campo tra i rossoneri.

Voto 5 per la Gazzetta dello Sport, che dice questo della gara di Nkunku: “Non ci siamo. Gioca lontano dall’area, tocca pochi palloni e non lascia traccia. Ancora sotto ritmo e in affanno, al Milan serve un altro Nkunku“. Prestazione da 5 anche per il Corriere dello Sport, che definisce il francese addirittura “trasparente“. A completare l’en plein c’è poi Tuttosport, che assegna un altro 5 a Nkunku, giudicando “anonimo il suo primo tempo” e “impalpabile anche il secondo“.

Nkunku è ormai un caso: perché il Milan l’ha acquistato?

La domanda che tutti i tifosi ormai hanno su Nkunku è soltanto una: perché il Milan lo ha comprato? Al momento il francese è totalmente fuori dagli schemi: non può essere considerato né un centravanti, né una seconda punta. Insomma, un grande punto interrogativo che non fa altro che alimentare qui dubbi che già c’erano in estate in merito al suo acquisto.