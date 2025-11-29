Milan-Lazio, Leao decide il big match ancora di “corto muso”: Allegri in vetta per una notte

Il Milan conquista altri 3 punti pesantissimi vincendo di misura contro la Lazio. Dopo il successo per 1-0 nel derby con l’Inter, i rossoneri si ripetono con lo stesso risultato nel big match di questa 13a giornata di Serie A. Decisiva la rete di Rafael Leao nella ripresa e la super parata di Maignan su Gila, dopo appena 2 minuti dall’inizio della partita.
Il Milan supera la Lazio: primato in classifica per una notte
Basta una rete del solito Leao al Milan per riuscire a ottenere 3 punti pesantissimi in vista della corsa scudetto. Nello stesso turno di Roma-Napoli, i rossoneri riescono a strappare una vittoria sofferta contro una Lazio coraggiosa, ma non sempre insidiosa nel corso della gara. L’occasione migliore per gli ospiti arriva dopo appena 2 minuti, con Gila che stacca di testa dagli sviluppi di una punizione e costringe Maignan a un miracolo incredibile.
Il tabellino cambia nella ripresa, quando da un cross rasoterra di Tomori, si fionda Rafael Leao che può battere Provedel. Da quel momento della gara, inizia una mezz’ora abbondante di gestione e piccole sofferenze, tipico dello stile di Allegri. Nel finale, proprio il tecnico toscano viene espulso per proteste prima di un controllo VAR al monitor.
La classifica vede ora il Milan in testa alla classifica con 28 punti. Per almeno una notte sarà vetta solitaria. Se la Roma dovesse battere il Napoli, allora il primato in classifica verrebbe abbandonato subito. In caso contrario, con il Napoli vincente, i rossoneri rimarrebbero primi, ma a pari punti proprio con gli azzurri battuti nello sconti diretto.