“Il suo futuro è lontano dal Milan”: le parole di Moretto gelano i rossoneri

Mike Maignan non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026 con il Milan. Il portiere francese, già vicino a lasciare i rossoneri la scorsa estate, sarà libero di firmare con la sua nuova squadra a gennaio. Su di lui ci sarebbe il forte interessamento anche della Juventus.

Milan, Maignan non rinnova: a giugno andrà via a zero

Il secondo posto in classifica del Milan dopo dodici giornate porta impressa la firma di Mike Maignan. Il portiere della Francia è tornato “Magic” dopo un’annata in chiaroscuro e, con le sue parate, ha contribuito a far tornare grandi i rossoneri. Il rigore respinto ad Hakan Çalhanoğlu va ad aggiungersi a quello neutralizzato a Paulo Dybala con la Roma e allo strepitoso intervento su Federico Gatti con la Juventus.

Tuttavia, malgrado gli ottimi risultati conseguiti in quest’avvio di stagione, Maignan è destinato a chiudere la sua esperienza al Milan il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, infatti, l’estremo difensore classe 1995 avrebbe deciso di non rinnovare il contratto e da gennaio potrà scegliere la sua nuova destinazione, che, a sorpresa, potrebbe essere la Juventus.

Milan, la ricostruzione del caso Maignan

La scelta di Maignan, sempre secondo Moretto, sarebbe figlia di quanto avvenuto nel corso dell’ultimo anno. A novembre 2024 l’entourage del calciatore e la dirigenza del Milan avevano trovato l’accordo per rinnovare il contratto. Il portiere avrebbe guadagnato circa 5 milioni a stagione, divenendo uno dei più pagati nell’organico rossonero.

A febbraio 2025, però, complice un rendimento ‒ personale e di squadra ‒ al di sotto delle aspettative, il Milan ha modificato al ribasso quell’offerta. Un’azione che ha inevitabilmente irritato Maignan, che ha rifiutato la proposta. Nei mesi successivi non c’è stato alcun riavvicinamento tra le parti.

Solo l’intervento diretto di Massimiliano Allegri ha impedito il suo trasferimento al Chelsea e ha fatto in modo che il classe 1995 restasse al Milan anche quest’anno, l’ultimo con la maglia rossonera.