Milan, cattive notizie per Allegri: lungo stop per il rossonero

Dopo il successo nel derby contro l’Inter, il Milan tornerà ad allenarsi nella giornata di martedì. Massimiliano Allegri ha infatti concesso un giorno di riposo alla squadra dopo la vittoria nella stracittadina ma da domani bisognerà pensare già al prossimo impegno. I rossoneri sono infatti attesi da un altro match complicato, quello contro la Lazio di Maurizio Sarri. Contro i biancocelesti potrebbe tornare Santiago Gimenez mentre chi non sarà sicuramente a disposizione è Zachary Athekame.

Milan, si ferma Athekame: ecco quanto dovrà restare ai box

Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Zachary Athekame, tornato dagli impegni con la Svizzera Under21 dolorante al soleo del polpaccio, rischia di dover restare ai box per circa un mese. Se confermato, l’ex terzino dello Young Boys non sarà a disposizione fino al termine del mese di dicembre.

Infortunio Athekame: che partite salterà lo svizzero

Se confermato il mese di stop, Zachary Athekame non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per diverse partite. Lo svizzero salterebbe infatti le sfide di campionato contro Lazio, Torino, Sassuolo e Verona, la partita di Coppa Italia con la Lazio e la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli (oltre all’eventuale finale).