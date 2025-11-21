Inter – Milan a rischio? Incognita neve sul derby: le ultime

Tutto pronto, o quasi, per il primo derby di Milano stagionale. Massimiliano Allegri ha finalmente ritrovato tutti i suoi giocatori, alcuni rientrati dalle rispettive nazionali, altri dall’infermeria come Adrien Rabiot, out per oltre un mese a causa dell’infortunio rimediato con la Francia.

Domenica sera, però, potrebbe esserci una “sorpresa” in quel di Milano. Durante la gara, difatti, il meteo prevede addirittura il rischio neve: nulla che, almeno per il momento, possa mettere a rischio la gara.

Derby, rischio neve: spunta il precedente

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, domenica sera è prevista neve a Milano, con temperature molto basse che potrebbero toccare addirittura i -4.

L’edizione giornaliera del noto quotidiano, inoltre, ricorda uno scenario simile avvenuto proprio nel giorno del derby di Milano. Il lontano 24 febbraio 2013, difatti, nevicò tutta la mattina e anche in quel caso il derby rischiava di essere rinviato, proprio come avvenne con altre partite di quello stesso turno, tra cui Bologna-Fiorentina che slittò da domenica a martedì.

In quell’occasione la partita terminò in pareggio, 1-1 con le reti di El Shaarawy per il Milan e di Schelotto per l’Inter. All’epoca gli allenatori erano Andrea Stramaccioni per i nerazzurri, e lo stesso Massimiliano Allegri per i rossoneri: quell’anno il Milan chiuse il campionato al terzo posto in classifica.

Inter – Milan, derby a rischio?

Le condizioni meteo, all’epoca, erano leggermente migliori: alla voce gradi c’era scritto zero. La sensazione è che per tutte le sicurezze del caso bisognerà aspettare sino all’orario del big match per scoprire se si giocherà o meno il derby, con i consueti controlli pre partita da parte del direttore di gara. Al momento, però, non ci sono presupposti per temere uno slittamento della gara.

Intanto, Massimiliano Allegri e i suoi uomini sono pronti per scendere in campo, cercando di portare a casa il primo derby stagionale, che non è mai una partita come le altre, ha un sapore ben diverso per i giocatori e soprattutto per i tifosi delle due squadre.