Inter-Milan, Allegri scioglie i dubbi in difesa: bocciato il nuovo acquisto

Stasera alle 20.45 a San Siro andrà in scena il primo Derby della Madonnina della stagione: Allegri ha sciolto le ultime riserve di formazione, con una decisione pesante sulla corsia sinistra: Estupinan out, sarà Bartesaghi il titolare dei rossoneri.

Inter – Milan, Bartesaghi preferito a Estupinan

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Estupinan dovrebbe partire dalla panchina questa sera. Allegri, dopo gli ultimi allenamenti, ha deciso di puntare sul giovane Davide Bartesaghi come terzino sinistro titolare.

Il classe 2005 è stato promosso a tutti gli effetti, e stasera dovrebbe esser lui il titolare sulla corsia mancina. Estupinan, d’altronde, non ha ancora convinto Allegri: troppe disattenzioni difensive, che nel derby potrebbero costare caro.

Allegri cerca i tre punti: la formazione rossonera

Confermatissimo il terzetto di centrocampo del 3-5-2 rossonero, con Modric e Rabiot ai lati di Fofana. Davanti, invece, spazio alla velocità: Rafael Leao e Christian Pulisic partiranno titolari insieme, pronti a colpire in contropiede. In difesa, accanto a Tomori, ci saranno Gabbia e Pavlovic, mentre Saelemaekers e Bartesaghi completeranno le fasce.

