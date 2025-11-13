Inter-Milan, Allegri spiazza tutti: pronta la mossa offensiva mai vista

Milan, durante la pausa nazionali Massimiliano Allegri può già iniziare a preparare il delicatissimo derby contro l’Inter. Per l’occasione, il Diavolo è pronto a schierare una coppia d’attacco fin qui inedita. Infatti sta prendendo forma l’idea in cui partiranno dal 1’minuto i giocatori più talentuosi del Milan, Leao e Pulisic. Una coppia d’attacco che i tifosi sognano fin dall’estate e che, nella sfida conto i cugini, potrebbe finalmente prendere vita.

Milan, contro l’Inter Allegri opterà per una soluzione mai vista

Sembra strano ma la coppia d’attacco, formata da Leao e Pulisic, sarebbe una novità assoluta per il Milan. Se i due hanno già giocato nella gara di Coppa Italia contro il Bari, questo non è mai accaduto in campionato. Allegri è stato bloccato dai continui infortuni che hanno colpito prima il portoghese e poi il fantasista americano. Contro l’Inter però è pronto ad affidarsi a questa nuova soluzione affidandosi alle sgaloppate di Leao e alla fantasia di Pulisic.

Pulisic e Leao, nessuno dei due subirà il “peso delle nazionali”

Allegri è arrivato a questa conclusione anche vista la situazione dei due giocatori con le rispettive nazionali. L’americano, a causa dell’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori quasi un mese, è rimasto a Milano, rinunciando ad impegnarsi con gli Stati Uniti. Mentre Leao, anche se impegnato con il Portogallo, potrà contare sulla fortuna di avere un calendario a suo favore, che prevede che torni a disposizione del Milan già da martedì. Allegri può quindi sorridere visto che avrà molto tempo a disposizione con entrambi gli attaccanti per preparare al meglio il derby.