Inter-Milan, arriva il comunicato della Curva Sud rossonera: decisione definitiva

Questa mattina la Curva Sud del Milan ha diffuso un comunicato durissimo in vista del derby contro l’Inter. I gruppi organizzati hanno deciso di presentarsi senza striscioni, bandiere e coreografie, ma promettono di sostenere la squadra con la voce.

La Curva Sud ci sarà: il comunicato chiarisce la situazione

Questo i passaggi salienti del comunicato della Curva, che è un grido di rabbia ma anche di orgoglio e presenza:

“Questa settimana abbiamo assistito all’ultimo episodio di REPRESSIONE senza motivazione che ha colpito la nostra Curva: divieto d’ingresso per gli striscioni dei gruppi ultras, divieto di utilizzo del magazzino all⁠’interno dello stadio, divieto di cambio nominativo ⁠attivo solo in Curva Sud…al derby in Curva Sud troverete sì, lo stesso grigiore di inizio anno, quindi niente coreografie, stendardi e bandiere… Ci sarà però una grossa differenza: si alzerà forte la voce potente di quel muro nero che qualcuno continua a picconare ma che resiste, perché oggi non ce la sentiamo di lasciare da soli Mister e squadra. AVANTI NOI, FORTI SEMPRE!”

In sintesi: niente spettacolo visivo, ma un muro di voce pronto a dimostrare che il sostegno resta massimo.

Ci sarà una coreografia in Curva Sud stasera? No, tutto bloccato all’ingresso.

La Curva Sud farà sciopero del tifo? Assolutamente no.