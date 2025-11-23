Inter-Milan, arriva il comunicato della Curva Sud rossonera: decisione definitiva

Questa mattina la Curva Sud del Milan ha diffuso un comunicato durissimo in vista del derby contro l’Inter. I gruppi organizzati hanno deciso di presentarsi senza striscioni, bandiere e coreografie, ma promettono di sostenere la squadra con la voce.
La Curva Sud ci sarà: il comunicato chiarisce la situazione
Questo i passaggi salienti del comunicato della Curva, che è un grido di rabbia ma anche di orgoglio e presenza:
“Questa settimana abbiamo assistito all’ultimo episodio di REPRESSIONE senza motivazione che ha colpito la nostra Curva: divieto d’ingresso per gli striscioni dei gruppi ultras, divieto di utilizzo del magazzino all’interno dello stadio, divieto di cambio nominativo attivo solo in Curva Sud…al derby in Curva Sud troverete sì, lo stesso grigiore di inizio anno, quindi niente coreografie, stendardi e bandiere…
Ci sarà però una grossa differenza: si alzerà forte la voce potente di quel muro nero che qualcuno continua a picconare ma che resiste, perché oggi non ce la sentiamo di lasciare da soli Mister e squadra. AVANTI NOI, FORTI SEMPRE!”
In sintesi: niente spettacolo visivo, ma un muro di voce pronto a dimostrare che il sostegno resta massimo.
Ci sarà una coreografia in Curva Sud stasera? No, tutto bloccato all’ingresso.
La Curva Sud farà sciopero del tifo? Assolutamente no.