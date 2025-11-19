Inter – Milan, che perdita per i nerazzurri: forfait quasi sicuro nel derby

La sosta di novembre dedicata alle Nazionali è ormai giunta al termine. Ora, la testa dei calciatori rossoneri è nuovamente proiettata alla Serie A, ed in particolare al derby di Milano di domenica sera.

Inter e Milan, infatti, si sfideranno nel posticipo domenicale della dodicesima giornata di campionato. Tra le fila dei nerazzurri c’è grande pessimismo per la presenza di Denzel Dumfries. Per mister Christian Chivu si tratta di una perdita molto importante, in una partita decisiva.

Derby Inter – Milan, Dumfries si allena ancora a parte: presenza a rischio

La marcia di avvicinamento al derby di Milano, in programma domenica sera alle 20:45, prosegue non senza qualche intoppo per l’Inter. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu deve fare i conti con la condizione fisica non ottimale dell’esterno olandese Denzel Dumfries.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore continua ad avvertire un gran fastidio alla caviglia, e anche nella giornata odierna si è allenato a parte. Un suo impiego nel derby ad oggi appare assai improbabile: ecco chi dovrebbe farne le veci.

Inter, Dumfries out: ballottaggio a due per una maglia da titolare contro il Milan

Dumfires va verso il forfait contro il Milan. Al suo posto, toccherà ad uno tra Carlos Augusto e Luis Henrique, dato che Matteo Darmian (il cambio naturale dell’olandese) rischia di non esserci per infortunio.

Tre buone notizie, invece, per il Milan. Presenti oggi a Milanello Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci che sarebbero dovuti rientrare dai rispettivi impegni con Francia e Italia in serata ed invece si sono presentati con 24 ore di anticipo agli allenamenti.