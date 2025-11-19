Inter-Milan, Chivu ne perde un altro dopo Dumfries? La notizia dalle Nazionali

Con la sosta per le Nazionali ormai alle spalle, tutta la concentrazione è ormai rivolta al derby di domenica sera. Alle 20.45 Inter e Milan si affronteranno sul prato di San Siro, in una sfida che quest’anno potrebbe essere tornata a profumare di Scudetto. Sia i nerazzurri che i rossoneri, infatti, sono lì in alto a giocarsela: da un lato i ragazzi di Cristian Chivu, con fame di rivalsa dopo la passata stagione, e dall’altro quelli di Max Allegri, che dopo anni di transizione vogliono tornare a primeggiare.

Sarà un derby bollente, che quasi certamente però non vedrà la presenza di Denzel Dumfries. Oltre all’olandese, però, tra i nerazzurri potrebbe esserci anche un altro nuovo assente: Piotr Zielinski.

Derby, Zielinski acciaccato in Nazionale: rischia di saltare il Milan?

Con Mkhitaryan ai box, in casa Inter il ballottaggio a centrocampo è tra Sucic e Zielinski. Le ultime indiscrezioni vedevano il polacco favorito sul croato, ma come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Napoli è tornato acciaccato dalla Nazionale. Lo stesso giocatore, infatti, ha dichiarato nel post partita di sentire un forte dolore al polpaccio e alla schiena.

Al momento non sembra esserci un vero e proprio allarme nell’Inter, ma è chiaro che nelle prossime ore si farà luce sulle reali condizioni di Zielinski, per capire se potrà prendere parte al derby di domenica.

Inter-Milan, la sfida è tutta a centrocampo: Allegri può contare di nuovo su Rabiot

La sensazione è che mai come quest’anno il derby possa decidersi a centrocampo. Ad affrontarsi, infatti, sono probabilmente i due centrocampi migliori del campionato. L’Inter può contare sui soliti Calhanoglu e Barella ed anche su Sucic e Zielinski, che in questa prima parte di stagione si stanno rivelando più che utili alla causa. Al tempo stesso, però, Max Allegri non ha nulla di cui essere invidioso, avendo in squadra giocatori del calibro di Luka Modric e Adrien Rabiot.

Proprio il francese tornerà ad essere titolare nel derby e ciò non può che essere una buona notizia. L’assenza dell’ex Juventus si è fatta altamente sentire in queste settimane e la speranza è che con Rabiot di nuovo tra i titolari, si possa ritrovare la solidità di inizio stagione.