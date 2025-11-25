Inter-Milan, Leao su tutte le furie: piovono parole pesanti con Acerbi

Sono passati due giorni dal successo rossonero nel derby, ma le voci intorno non sono ancora terminate. E nello specifico quelle legate al momento di tensione tra Leao e Acerbi, dopo un contrasto di gioco tra i due.

“È l’ultima volta”, il portoghese duro contro il difensore

A far chiarezza ci ha pensato Bordocam di DAZN, dove sono emerse le parole che si sono detti i due protagonisti della vicenda. Il tutto è iniziato dopo che Acerbi ha tirato i capelli del 10 rossonero, durante il contrasto tra i due. La reazione di Leao è stata immediata, con tanto di dito puntato in faccia al difensore italiano, ripentendo più volte: “È l’ultima volta”.

Acerbi ha reagito prima non sapendo di cosa stesse parlando il portoghese e dicendo di non averlo fatto apposta, per poi aggredire verbalmente anche lui, minacciando un dito “staccato” in caso di ulteriore protesta del 10 rossonero. E le scintille non sono finite qui.

“Fa l’attore”, anche Allegri ci va giù pesante

Sempre dal Bordocam di DAZN, è emersa anche la reazione di Massimiliano Allegri verso il direttore di gara, Sozza, sottolineando come Acerbi avesse tirato per i capelli Leao. Ma non solo.

Infatti, il tecnico rossonero ha poi presto di mira l’arbitro proprio per un giallo dato al suo 10 dopo un intervenuto su Barella, secondo cui avrebbe simulato facendo l’attore. Il derby sul campo è finito, ma non tutto ciò che lo circonda.