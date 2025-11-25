Milan, il rossonero diventa un caso: la notizia da Milanello preoccupa Allegri

Santiago Giménez non ha preso parte al primo allenamento post-derby del Milan. Il calciatore messicano continua ad avvertire dolore alla caviglia e ha svolto lavoro differenziato. L’attaccante resta in dubbio per la gara contro la Lazio.

Milan, Giménez ancora a parte: verso il forfait con la Lazio

Smaltita l’euforia per la vittoria del derby con l’Inter, il Milan ha ripreso ad allenarsi a Milanello. La notizia emersa dalla seduta mattutina è l’assenza di Santiago Giménez. Il classe 2001 non si è unito al resto del gruppo e ha effettuato un lavoro personalizzato per provare a smaltire il fastidio alla caviglia che lo tormenta ormai da tanto tempo.

Ecco perché la sua presenza nell’anticipo di sabato con la Lazio è da considerare in forte dubbio. La speranza di Massimiliano Allegri è che Giménez possa rientrare nella lista dei convocati per l’ottavo di finale di Coppa Italia, in programma sempre contro i biancocelesti giovedì 4 dicembre.

Milan, il retroscena dell’infortunio di Giménez

L’assenza di Giménez è sicuramente un grosso problema per il Milan. Pur non avendo ancora segnato in campionato, i suoi movimenti si sono rivelati preziosi per il gioco dei rossoneri. Lo stesso centravanti ha giustificato l’astinenza dal gol proprio con l’infortunio alla caviglia.

In una storia Instagram di qualche settimana fa, infatti, Giménez ha rivelato di aver giocato per mesi con una lesione alla caviglia che gli ha impedito di scendere in campo al 100%. Nel momento in cui il dolore è diventato insostenibile, è stato costretto a fermarsi ai box.