Inter – Milan, l’ex rossonero infiamma il derby: “Allegri può perdere così…”

Tra una settimana si accederanno le luci di San Siro in quello che è definito a Milano il match dell’anno. Il derby porta con sé ricordi indelebili che hanno segnato la storia del calcio italiano e non solo. Quest’anno sarà ancora più avvincente grazie alla parola Scudetto che ritorna a riecheggiare sulla Madonnina. Un match che ha visto anche l’intervento di ex protagonisti, tra cui Demetrio Albertini, in quale ha sottolineato un fattore che potrebbe giovare a favore dell’Inter.

“Non puoi schiacciarti”, l’ex rossonero è netto sul Milan e manda un assist a Chivu

È considerato da molti una leggenda del calcio italiano e rossonero. L’ex centrocampista del diavolo sa bene cosa vuole dire affrontare un derby e ha proprio trattato il tema durante un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sono un mix tra una “critica” del gioco di Allegri e di elogio a Modric. Di seguito le sue parole:

“A Chivu piace pressare alto e non è detto che Allegri possa continuare a difendersi basso e ripartire. Contro la Roma si è visto, con i giallorossi che hanno iniziato aggressivi e per mezzora hanno mandato in difficoltà il Milan. Se hai uno veloce come Leao e uno come Modric che conosce il calcio, non puoi farti schiacciare“.

Albertini è stato chiaro. Non bisogna farsi schiacciare, per evitare di dare possibilità all’Inter di fare il suo calcio nella trequarti rossonera. L’ex centrocampista ha poi continuato, evidenziando anche quale sarà la chiave del match.

“Sarà lì il duello più importante”, Albertini lancia la sfida

La sua intervista si è poi conclusa con una parentesi legata al centrocampo di entrambe le formazioni. Si equivalgono e si giocherà tutto lì in mezzo. Di seguito le sue parole: