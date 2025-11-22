Inter-Milan, ora non ci sono più dubbi: il titolarissimo salta il derby

L’annuncio di Chivu durante la conferenza stampa alla vigilia del derby non lascia spazio a fraintendimenti: Dumfries salterà Inter-Milan .Una notizia che era già nell’aria in questi giorni, ma le ultime parole di Chivu non lasciano più spazi a riguardo. Una notizia importante anche per Allegri, che dovrà preparare un’altra partita vista l’assenza dell’esterno nerazzurro. Il derby di Milano perde uno dei suoi protagonisti degli ultimi anni, ma il Milan potrebbe sfruttare quest’assenza a suo favore.

Inter-Milan, Dumfries salta il derby

L’annuncio ufficiale di Chivu non lascia intendere nulla di buono in casa Inter. Il tecnico, durante la conferenza, ha parlato così delle condizioni dell’esterno olandese: “Stanno tutti bene tranne Dumfries, che ha avuto questo problema alla caviglia da Inter-Lazio. Ha avuto problemi anche in Nazionale, non si è allenato, è tornato e abbiamo scoperto questo problema alla caviglia e non ci sarà”.

Come cambierà la partita di Allegri vista l’assenza di Dumfries

Massimiliano Allegri conosce benissimo l’importanza dell’olandese negli equilibri dei nerazzurri e cercherà di sfruttare al massimo la sua assenza. Per questo, verosimilmente, vedremo dai rossoneri un approccio indirizzato a scoperchiare il lato destro dei nerazzurri.

Un assist a Leao, che verrà molto cercato vista la sua capacità di strappare il campo e allungarsi in profondità. Senza l’intensità difensiva di Dumfries, l’Inter potrebbe soffrire molto gli inserimenti di Leao e di Rabiot. La partità si svolgerà proprio su questa linea, Allegri è pronto ad usare i suoi giocatori di sfondamento per aggiudicarsi il derby di Milano.