L’assenza di Dumfries cambia i piani di Allegri: c’è una novità nella formazione del Milan

Manca sempre meno al primo derby stagionale tra Inter e Milan. Terminata la consueta sosta nazionali di novembre, l’ultima fino ai playoff di marzo, Massimiliano Allegri ha ritrovato tutti i suoi giocatori rientrati dalle rispettive nazionali nella giornata di ieri.

Qualche dubbio di formazione per la gara in programma domenica sera contro i nerazzurri, ma l‘assenza ormai certa di Denzel Dumfries spinge il nuovo tecnico rossonero a puntare sulla velocità di Pervis Estupinan, che dovrebbe essere preferito al compagno di reparto Davide Bartesaghi.

Inter – Milan, Allegri lancia Estupinan

In quest’inizio di campionato, Davide Bartesaghi si è messo in luce offrendo buone prestazioni e collezionando ben 7 presenze nella Serie A 2025/2026. L’infortunio di Estupinan, ha dato spazio al classe 2005, che ha sfruttato a pieno le sue chance con la maglia del Milan.

Il terzino, difatti, sembrava essere in vantaggio per una maglia da titolare contro l’Inter, la sua fisicità avrebbe messo in difficoltà Dumfries. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, l’assenza dell’esterno olandese cambia i piani di mister Allegri in vista del primo derby stagionale:

“Bartesaghi ha attenzione, centimetri e buon cross; Estupinan esperienza, velocità e palleggio. Contro Dumfries, il primo sarebbe stato largamente favorito nel ballottaggio, se non altro per reggere l’urto a livello fisico, ma senza l’olandese Allegri potrebbe scegliere l’ex Brighton. Anche per replicare una tattica riuscita in un altro big match, con il Napoli”.

Milan, le scelte di Allegri

Estupinan al posto di Bartesaghi non sarà l’unica novità in casa Milan in vista del derby. Allegri, difatti, ritrova finalmente Adrien Rabiot, il centrocampista francese dopo un mese ai box ha smaltito l’infortunio rimediato con la nazionale francese nella scorsa sosta.

Le novità non finisco qui, perché in attacco dovremmo vedere per la prima volta il tandem formato da Leao e Pulisic, pienamente ristabilito. Fin qui non era stato possibile vederli insieme dall’inizio, complice prima l’infortunio del portoghese poi quello dell’americano.