Leao divide il mondo Milan, l’ultimo attacco fa discutere: è polemica!

Rafael Leao è un calciatore che sta dividendo il mondo Milan. Nel match contro la Fiorentina, il portoghese è stato protagonista con una doppietta, per poi segnare anche contro il Pisa. Nel match contro l’Atalanta ha invece deluso, sostituito al 45′, per poi tornare a essere decisivo fornendo l’assist del decisivo 1-0 di Pavlovic. Nonostante ciò, Antonio Cassano si scaglia contro il giocatore, reo di aver offerto una prestazione ancora negativa.

Cassano su Leao: “Inguardabile contro la Roma”

Non è la prima volta che Antonio Cassano a ‘Viva el Futbol‘ critica Leao. Questa volta lo fa di nuovo, facendo piovere critiche alla sua prestazione contro la Roma che, a detta dell’ex calciatore, è stata ‘inguardabile’.

“Leao inguardabile per tutta la partita. Ha fatto una sgasata facendo l’assist per il gol di Pavlovic e poi ha sbagliato un gol clamoroso”.

Cassano netto anche su Allegri: l’attacco al tecnico

Le critiche non sono solo verso il calciatore portoghese, ma anche verso il tecnico ex Juventus, colpevole di non impressionare con il suo gioco.

“Il Milan è secondo ma non mi impressiona. Non è cambiato nulla di Allegri rispetto ai tre anni con la Juventus. Sembra che da quando è arrivato lui la squadra sia più compatta e ci sia una società dietro. Lui è furbo”.