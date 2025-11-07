Nelle ultime settimane il nome di Robert Lewandowski era sempre più stato accostato in orbita Milan. Le prestazioni sottotono di Santiago Gimenez stanno portando i vertici rossoneri a ipotizzare un cambio di centravanti già nel mercato di gennaio. Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sull’ipotetica trattativa tra le parti, insistendo come il polacco non abbia alcuna intenzione di lasciare il Barcellona a gennaio.

Lewandowski non lascerà il Barcellona a gennaio

Nonostante il susseguirsi di voci riguardante un possibile addio di Robert Lewandowski già a gennaio, Fabrizio Romano ha fatto chiarezza. L’esperto di mercato ha rivelato come al momento non ci sia alcuna intenzione da parte del centravanti di lasciare i blaugrana durante la sessione invernale di calciomercato.

“Mi risulta, parlando con chi è vicino al giocatore, che Lewandowski non ha alcuna intenzione di spostarsi a gennaio. Lui è convinto che il Barcellona quest’anno possa fare strada in maniera importante in diverse competizioni, Champions inclusa, e vuole chiudere nel modo migliore”.

Possibile addio in estate

La situazione cambia, invece, in vista del calciomercato estivo. Al termine di questa stagione infatti, come rivela lo stesso esperto di mercato, il classe 1988 potrebbe lasciare il Barcellona, aprendo a un trasferimento altrove.

“Invece, per il calciomercato estivo, ci sono ottime possibilità per un addio“

Per la prossima estate si potrebbe dunque aprire le porte per l’inserimento del Milan per un colpo a parametro zero. Rimarrebbe una trattativa non facile, ma realizzabile. Il sogno quindi resta vivo, anche se non realizzabile a breve termine.