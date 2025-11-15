L’ex Milan annuncia il ritiro: il messaggio di addio è emozionante

Nella giornata di oggi, Mattia Caldara ha ufficialmente annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il difensore ha affidato i suoi pensieri ad una lunga lettera, nella quale ha ripercorso tutta la sua carriera, dall’esplosione con la maglia dell’Atalanta all’approdo al Milan, le continue problematiche fisiche e la rinascita.

Caldara appende gli scarpini al chiodo: c’è l’annuncio dell’ex Milan

Tramite una lunghissima lettera, Mattia Caldara ha ufficializzato il termine della propria carriera professionistica di calciatore. Il difensore italiano, che ha indossato la maglia del Milan durante una sfortunatissima parentesi della sua carriera, ha raccontato tutta la sua esperienza. La decisione è dettata dai continui problemi fisici, che hanno influenzato tutta la sua carriera e che, come detto dallo stesso Caldara, lo hanno spinto alla decisione definitiva:

“Tutto è nato a luglio dopo una visita da uno specialista: ‘Mattia non hai più la cartilagine della caviglia. Se continui, tra qualche anno dovremo metterti una protesi‘. Il mio corpo mi aveva tradito: questa volta, forse, in modo definitivo. Era il momento di dire basta. Basta al calcio giocato e, soprattutto, alla sofferenza e al vuoto che da anni mi accompagnavano”.

Da queste parole si nota tutta la sofferenza di un ragazzo, oggi 31enne, che aveva dimostrato tutto il proprio valore nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini tentando poi il grande salto con il trasferimento in rossonero.

Il ringraziamento di Caldara al calcio: “Libero di essere me stesso”

Nella parte finale della sentita lettera scritta d Mattia Caldara, il difensore ha comunque voluto ringraziare il calcio per tutto quello che gli ha offerto, lavorativamente e umanamente parlando. Queste le sue parole:

“Voglio essere grato. E al calcio non posso che dire grazie. È vero, mi ha fatto stare male, ma anche il dolore serve. Ho deciso di dirgli addio, lo faccio per la prima volta con questa lettera. Ciao calcio, sono pronto a salutarti. L’ho fatto. Mi sento più leggero. Mi sento libero di essere me stesso, finalmente”.

Per il calciatore si chiude dunque una parentesi importante della sua vita. Una carriera sfortunata, falcidiata da innumerevoli infortuni, ma chiusa con il sorriso di un ragazzo che ha sempre amato questo sport.