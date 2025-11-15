Zirkzee-Milan, adesso si può fare: la novità che sblocca l’operazione

Il Milan può davvero tornare con insistenza alla carica per Joshua Zirkzee. L’olandese non sta vivendo un buon momento al Manchester United e continua a guardarsi intorno, con la porta per il ritorno in Serie A che rimane sempre aperta.

Oltre ai rossoneri, anche la Roma è sulle orme dell’ex Bologna. Un buona notizia per i due club è che adesso il Manchester United sembra essere disposto a lasciare partire Zirkzee anche in prestito secco, senza alcun riscatto obbligatorio.

Milan a caccia di una punta: torna di moda un vecchio pallino

Nonostante un avvio stagionale assolutamente positivo, in casa Milan è necessario affrontare un argomento piuttosto spinoso: il capitolo centravanti. In estate il DS Igli Tare ha provato a portare a Milano diversi nomi, con le piste Boniface e Harder presto naufragate e l’arrivo al fotofinish di Nkunku.

Il francese tuttavia non è considerabile come una punta di razza, così come Rafael Leao che allo stato attuale è il numero 9 nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Serve un centravanti puro ed è tornato di attualità il nome di Joshua Zirkzee, già seguito nelle passate sessioni di calciomercato.

Zirkzee torna in Serie A? Oltre al Milan, sull’attaccante c’è un’altra italiana

Dopo l’esplosione con la maglia del Bologna, Joshua Zirkzee ha ceduto alle avances del Manchester United, che ha versato oltre 40 milioni di euro nelle casse dei felsinei per portarsi a casa l’olandese. Con la maglia dei Red Devils però, l’olandese non è mai riuscito a trovare il meritato spazio, perdendo anche terreno nelle gerarchie della propria nazionale.

Con una convocazione ai Mondiali 2026 più a rischio che mai, l’entourage di Zirkzee si è messo alla ricerca di una nuova sistemazione. Come riportato dal Corriere della Sera, Milan e Roma sono pronte al duello di mercato per il classe 2001 già a gennaio: anche i giallorossi cercano una punta, visto il misero rendimento di Ferguson e Dovbyk fino a questo momento.

Assist del Manchester United per il Milan: l’indizio che aiuta i rossoneri

Come detto, già in passato il Milan aveva tentato di bussare alla porta del Manchester United per Zirkzee. Ogni proposta non aveva tuttavia portato alla fumata bianca, vista l’intenzione dei Red Devils prima di trattenere il calciatore, poi di non lasciarlo in prestito secco altrove.

L’obiettivo dei Red Devils era quello di monetizzare tramite un trasferimento a titolo definitivo o ad un prestito con obbligo di riscatto, ma adesso la situazione appare diversa. La necessità di non svalutare un proprio patrimonio e la pressione da parte dello stesso calciatore ha spinto il Manchester United, come riportato dal Corriere dello Sport, ad aprire alle offerte per il prestito secco. Vedremo se a gennaio Tare cercherà dunque di affondare il colpo per portare Zirkzee in rossonero.