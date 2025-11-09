“Lui è l’emblema della superficialità”: Milan, frecciata pesante per il neo acquisto

Il pareggio del Milan contro il Parma ha messo in luce diverse ombre dei rossoneri, in particolare su alcune prestazioni dei singoli. Infatti a tal proposito è intervenuto Sandro Sabatini che, tramite i suoi canali Social, ha messo in discussione la forza della squadra contro le squadre piccole. Inoltre il noto giornalista si è espresso anche sulla prestazione, gravemente insufficiente, di Estupinan.

Milan, Sabatini durissimo nei confronti dei rossoneri

Di seguito riportiamo le parole del giornalista rilasciate in un breve video pubblicato sul suo Instagram: “Prima o poi il Milan rimpiangerà i punti persi contro Pisa, Cremonese e Parma con situazioni che si ripetono contro le piccole squadre”. Poi ha continuato parlando così: “È un Milan che non può permettersi un attimo di supponenza, di disattenzione”.

Il giornalista si è espresso duramente nei confronti di Estupinan

Il giocatore ecuadoreno continua a far parlare in negativo, queste le parole di Sabatini sulla sua prestazione: “Estupinan ha rappresentato l’emblema della superficialità lasciando il gol a Bernabè e la partita è cambiata. Parma ha trovato un pareggio meritato, poi il Milan ha ritrovato determinazione ma ha sbagliato due gol davanti a portiere con Pulisic e Saelemaekers“. Il noto opinionista ha finito il suo discorso accennando al futuro dei rossoneri: “Tanti rimpianti per il Milan. Capiremo se il Milan avrà capito la lezione nelle prossime partite”