“Non l’hanno fatto di nuovo!”: Milan, attacco durissimo dopo il Parma

Il brutto pareggio del Milan contro il Parma ha attirato l’attenzione di tutti nell’ambiente rossonero. A preoccupare i tifosi e gli opinionisti non è solo il risultato ma soprattutto la prestazione, condizionata da un calo d’attenzione netto tra il primo e il secondo tempo. A dare voce a quest’insoddisfazione ci ha pensato Carlo Pellegatti, noto giornalista, che si è espresso duramente nei confronti della prestazione dei rossoneri.

Milan, Pellegatti durissimo nei confronti dei rossoneri: ecco le dichiarazioni

Carlo Pellegatti ha parlato così sul suo profilo Instagram dopo la prestazione contro il Parma: “Milan in vantaggio 2-0 in totale controllo. Nessuno avrebbe potuto immaginare che il Milan avrebbe potuto pareggiare 2-2 con un secondo tempo con tante occasioni per entrambe le squadre”. Il giornalista dei rossoneri continua perentorio in questo modo: “Pareggio che equivale a una sconfitta. Se non vinci contro Pisa e Parma quando sei in vantaggio”.

Secondo Pellegatti questo è il vero problema dei rossoneri

Il giornalista sconsolato ha continuato in questo modo la sua analisi: “Difficoltà totale di Estupinan, ma al Milan manca un centravanti, per l’ennesimo anno non l’hanno preso. Nkunku può giocare sulla fascia. Ci manca il centravanti. Un pareggio grave come una sconfitta. Allegri parla di andatura da crociera, ma questa è un’andatura da pattino”.