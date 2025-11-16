Mercato Milan, Allegri vuole un difensore: è corsa a tre

In casa Milan si inizia a dare uno sguardo al prossimo calciomercato invernale. Il nuovo direttore sportivo dei rossoneri Igli Tare, in sinergia con l’allenatore Massimiliano Allegri, ha iniziato a studiare le prossime mosse da effettuare nel calciomercato di gennaio.

Dopo aver iniziato a ritoccare la squadra la scorsa estate, l’uomo mercato dei rossoneri è pronto ad accontentare il suo mister. Allegri, di fatti, vorrebbe un nuovo difensore nel prossimo mercato per implementare il reparto difensivo a sua disposizione: ci sono tre nomi in lista.

Milan, seguito Gomez per la difesa: ecco tutti i nomi sul taccuino

Tra meno di due mesi avrà inizio il prossimo calciomercato invernale di gennaio, e il tandem Tare-Allegri non vuole farsi trovare impreparato. L’ex allenatore della Juventus ha le idee chiare, e di fatti avrebbe richiesto un nuovo difensore di livello da alternare ai titolari.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan è sulle tracce di ben tre difensori centrali per il prossimo mercato invernale, visto che il giovane Odogu potrebbe andare a fare esperienza in prestito. In cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri, ci sarebbe Joe Gomez, 28enne inglese del Liverpool.

Le alternative provengono dalla Seria A, in prima linea ci sarebbe un colpo di gran livello: Mario Gila, 25 anni e contratto in scadenza nel giugno 2027 con la Lazio, su di lui c’è la concorrenza propria dell’Inter. Thomas Kristensen, classe 2002 dell’Udinese, è il nome più fattibili soprattutto per un mercato complicato come quello di gennaio. Il sogno sarebbe Kim Min-Jae del Bayern Monaco, ma l’ex Napoli rimane una suggestione difficile da percorrere a causa dell’ingaggio molto alto.

Milan, pronto il rinnovo di Tomori

Non solo nuovi acquisti, il Milan è pronto a rinnovare un perno della nuova difesa di Massimiliano Allegri. Come riferisce Tuttosport, di fatti, i rossoneri sono pronti a prolungare il contratto di Fikayo Tomori fino al 2029, il 27enne inglese dovrebbe prolungare entro la fine dell’anno solare.

Allegri, quindi, è ripartito dalle basi per riportare il Milan al suo livello, e dopo l’ottimo inizio di campionato è pronto il rinnovo di Tomori e probabilmente l’acquisto di un nuovo difensore già nel prossimo calciomercato invernale, vista la quasi certa cessione in prestito per Odogu.