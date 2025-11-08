Mercato Milan, arriva il baby fenomeno brasiliano: nessuno come lui nella storia del club

Il Milan sembra aver scovato uno dei possibili crack del futuro. Il club rossonero ha messo gli occhi in Brasile ed in particolar modo sul giovane attaccante Rayan del Vasco Da Gama. Si tratta dei uno talenti che più si sta mettendo in mostra in patria e che sembra poter avere davanti a sé una carriera da vero e proprio fenomeno.

Milan, ecco la stellina brasiliana: piace il 2006 Rayan

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sul taccuino di mercato della dirigenza del Milan sarebbe finito Rayan, attaccante classe 2006 del Vasco Da Gama. Il giovane brasiliano sta impressionando tutti in questi mesi, tanto da essere diventato anche il più giovane marcatore nella storia del club in una partita ufficiale.

Concorrenza fittissima per Rayan: anche la Roma interessata

Al momento il Diavolo non sembra aver presentato un’offerta ufficiale, ma il profilo di Rayan stuzzica e non poco. Ovviamente si tratta di uno dei giovani più interessanti dell’intero palcoscenico mondiale, proprio per questo motivo se i rossoneri vorranno davvero provare a portare il giocatore in Italia dovranno accelerare per provare a bruciare la concorrenza. In Italia, ad esempio, un altro club che sembra essere interessato è la Roma di Gian Piero Gasperini.