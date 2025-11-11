Mercato Milan, assalto al fenomeno di Serie A: c’è la concorrenza di mezza Europa

Inizia ad accendersi il mercato in vista della sessione invernale. Con la sosta per le Nazionali, diversi club si stanno guardando intorno per programmare già i prossimi colpi. Nulla di diverso per il Milan, che sta sondando il terreno per alcuni profili che potrebbero rafforzare l’organico a disposizione di Max Allegri. Nella lista, in queste ultime ore, sembra essersi aggiunto anche Arhur Atta, centrocampista dell’Udinese che sta convincendo tutti.

Anche il Milan si aggiunge alla corsa per Atta: la concorrenza è fittissima

Secondo quanto riportato da TMW, di recente il Milan avrebbe chiesto informazioni per Atta. Il francese classe 2003 è senza dubbio tra le scoperte più belle di questa prima parte di campionato e ovviamente ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa. Per quanto riguarda le big estere, i club più interessati sono Barcellona e Manchester City.

In Italia, invece, è da registrare il forte interesse di Napoli, Juventus ed Inter. Anche il Milan si sarebbe iscritto alla corsa, ma è chiaro che con una concorrenza così fitta sarà fondamentale giocare d’anticipo. Il nome di Atta è tra i più caldi di queste ultime settimane in ottica mercato.

Alla scoperta di Atta: l’ennesima scommessa azzeccata dell’Udinese

Se c’è un club italiano che in questi anni ha dimostrato di saperci vedere lungo in materia di talenti quel club è proprio l’Udinese. L’ultima gemma bianconera sembra essere proprio Arthur Atta. I friulani hanno acquistato il francese dal Metz nel 2024 e fin da subito il classe 2003 ha dimostrato di saperci fare.

Dopo una prima stagione di ambientamento, quest’anno Atta sembra essere definitivamente esploso. Al momento lo score parla di un gol e due assist, ma a stupire sono soprattutto le prestazioni. Prestazioni da top player, che fanno già pensare al salto in una big.