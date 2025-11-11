Nuovo colpo alla Modric: la notizia di mercato fa sognare i tifosi del Milan

Il Milan sta seriamente considerando un’operazione bomba per rinforzare l’attacco: Robert Lewandowski, il bomber polacco icona del Barcellona, potrebbe approdare a San Siro nell’estate del 2026. L’idea nasce dalla necessità di un calciatore esperto per il reparto offensivo, sfruttando la scadenza del contratto del 37enne ex Bayern.

Milan, suggestione Lewandowski

La possibilità di accaparrarsi un bomber da oltre 650 gol in carriera, con un investimento low-cost visto il contratto in scadenza. La vera suggestione di mercato, potrebbe essere proprio Robert, visti i fattori che lo accompagnano verso la fine della sua avventura in Spagna.

Il Barcellona ha un’opzione per estendere l’accordo fino al 2027, ma pare orientato a salutarlo per un cambio generazionale, a meno di miracoli condivisi. Lewandowski, dal canto suo, ha le idee chiare: secondo Tuttosport, avrebbe già scelto di dire no ad offerte saudite o americane, volendo continuare a giocare nei palcoscenici top in Europa.

Altro colpo alla Modric?

Nonostante le smentite, i rumors che accostanto Lewandowski ai colori rossonero vanno ancora avanti. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo “alla Modric“: un big europeo non proprio giovanissimo, ma di esperienza consolidata che alzerebbe notevolmente il livello della squadra rossonera. Il gruppo rossonero si confermerebbe così come un eccellente mix di giovani e calciatori d’esperienza: talento e qualità al servizio di Massimiliano Allegri.