Mercato Milan, il top player strizza l’occhio ai rossoneri: “Tifo per loro”

Il mercato del Milan è pronto ad infiammarsi, a seguito delle dichiarazioni rilasciate nella giornata odierna da Marco Verratti. L’ex PSG ha infatti confessato di tifare per il Diavolo in Serie A, facendo sognare i tifosi rossoneri. Il messaggio arriva in un momento di quiete, prima della tempesta derby.

La squadra di mister Max Allegri, infatti, è ormai pronta al big match contro i cugini nerazzurri del prossimo 23 novembre, e vive un discreto stato di forma. Sin qui sono arrivate 6 vittorie, 4 pareggi ed una sola sconfitta in campionato. L’entusiasmo, dunque, continua a crescere, ora anche grazie a questa clamorosa ipotesi di mercato.

Milan, senti Verratti: “Quest’anno tifo Milan. Futuro? vediamo a fine anno”

Intervistato in Qatar da Sky Sport per la sezione Sky Sport Insider, Marco Verratti ha rivelato di essere sempre aggiornato su quanto accade in Serie A, e ha indicato la sua squadra preferita del campionato, ovvero il Milan.

Ecco le parole dell’ex centrocampista del Paris Saint-Germain, oggi in forza al Al-Duhail:

“Non so perché, ma quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Zlatan Ibrahimovic ci tiene e il Milan è una squadra che mi è sempre stata simpatica. Giocare in Serie A? Nel calcio tutto è possibile, vediamo a fine anno.”

Serie A, Verratti non ha dubbi sulla favorita: “L’Inter è la squadra più completa”

Nonostante le dichiarazione al miele indirizzate verso i colori rossoneri, Marco Verratti non ha nascosto la sua ammirazione per la grande rivale cittadina, l’Inter di Christian Chivu.

La favorita per la conquista del titolo, anche per il centrocampista, resta una sola, però occhio a sottovalutare il Milan senza coppe: