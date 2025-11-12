Milan-Inter, è derby anche sul mercato per il difensore: i rossoneri hanno un vantaggio

In attesa del derby in programma a San Siro tra due settimane, Milan ed Inter iniziano già a sfidarsi sul mercato. Con la sessione di gennaio sempre più vicina, cominciano ad intensificarsi le voci di calciomercato. Una delle più calde riguarda senza dubbio le due milanesi, che sembrano pronte a darsi battaglia fuori dal campo per il difensore Mario Gila. Lo spagnolo è pronto a lasciare la Lazio, con il Milan che può battere la concorrenza grazie ad un vero e proprio jolly.

Gila può partire già a gennaio: il Milan si gioca la carta Tare

Come riportato da Repubblica, la Lazio sembra pronta ad ascoltare offerte per Gila già per la sessione di mercato invernale. La valutazione si aggira attorno ai 35 milioni di euro, con Milan ed Inter che hanno già fatto sapere di essere interessate. A favore del Diavolo c’è la figura di Igli Tare, colui che ha di fatto scoperto il difensore spagnolo e che lo ha portato in Italia.

Al momento, però, il Milan non sembra essere pronto ad un investimento del genere già a gennaio, preferendo spostare il tutto alla prossima estate. Un dettaglio non da poco, che rischia di svantaggiare i rossoneri nella corsa a Gila, con l’Inter – o qualunque altro club interessato – che potrebbe giocare d’anticipo, tentando un affondo già a gennaio.

Milan su Gila: può essere il difensore perfetto per il salto di qualità

Un profilo come Mario Gila non ha di certo bisogno di presentazioni. Il classe 2000 si è affermato in questi anni come uno dei migliori difensori del campionato. La sua esperienza in Serie A potrebbe fare molto comodo al Milan e a Max Allegri, con la difesa rossonera che potrebbe finalmente fare il tanto atteso salto di qualità. Occhio, però, alle possibili beffe.