Milan, tutto da rifare: Romano svela tutta la verità sul colpo per l’attacco

Le voci di un possibile scambio o trasferimento dalla Juventus al Milan per Jonathan David sono state smentite da Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di mercato ha precisato che l’attaccante canadese punta a restare in bianconero e punta a giocarsi le sue carte sotto la guida del nuovo allenatore. In estate i rossoneri avevano valutato il profilo, ma senza mai affondare. Ora, con la stagione in corso e un nuovo progetto tecnico a Torino con Spalletti, il giocatore sembra intenzionato a rilanciarsi in Serie A.

Romano fa chiarezza sul ‘caso David’

Fabrizio Romano ha messo fine alle indiscrezioni che nelle ultime ore avevano agitato il mercato. Una smentita diretta che raffredda ogni ipotesi di operazione tra i due club.

La Juventus, dopo un inizio di stagione movimentato, considera David parte del progetto tecnico. Il canadese, arrivato dal Lille per portare freschezza e gol, ha ancora margini di crescita e vuole dimostrare il suo valore nel campionato italiano.

Romano ha poi aggiunto anche un dettaglio sul ruolo del Milan nella vicenda:

“Quando i rossoneri erano in corsa nel mercato estivo non hanno mostrato di essere totalmente convinti di acquistarlo.”

Il club di via Aldo Rossi ha preferito concentrarsi su altri obiettivi offensivi, lasciando cadere la pista canadese. A oggi non ci sono segnali di riapertura. David, dal canto suo, vuole restare a Torino e diventare un punto di riferimento nel sistema offensivo bianconero. Dopo un avvio complicato, l’attaccante si sta adattando ai ritmi della Serie A e alle richieste tattiche del nuovo corso. Il club crede nel suo potenziale e punta a valorizzarlo con continuità.