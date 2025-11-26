Milan, Allegri boccia i nuovi arrivati: il mercato di Tare è già un flop?

La stagione del Milan prosegue nel migliore dei modi, o quasi. I rossoneri sono secondi in classifica, ma difficilmente ci si poteva aspettare di più. Allegri sta portando avanti un lavoro molto importante, cercando di unire un gruppo che negli ultimi anni ha fatto fatica a rimanere compatto. Tuttavia, i nuovi acquisti sono ancora un po’ fuori dai giochi, se non per pochissime eccezioni. Gli acquisti di Tare non stanno convincendo.

Rabiot, Modric e poco altro: primi giudizi sui nuovi acquisti

Quando il Milan ha deciso di acquistare Rabiot sapeva di andare sul sicuro. Il francese è un pupillo di Max e, infortunio a parte, sta dando una grossa mano al centrocampo rossonero. A proposito di centrocampo, poi, non poteva deludere neanche un fuoriclasse come Luka Modric. Tutti gli altri, però, stanno rendendo meno di quanto ci si potesse aspettare. Da Nkunku a Jashari, passando per Ricci e tutti i nuovi difensori, nessuno convince. Allegri avrà bisogno anche di loro nelle prossime settimane, soprattutto quando si giocheranno Coppa Italia e Supercoppa.

Mercato Milan, attese risposte per puntare allo scudetto

Un solo per Nkunku con la casacca rossonera, segnato in Coppa Italia contro il Lecce. Due presenze in stagione per Jashari, a causa dell’infortunio. Male anche Estupinan, De Winter e Athekame, che hanno giocato pochissime partite da titolare. Insomma, tanti soldi spesi e pochi frutti raccolti per un Milan che punta ai primissimi posti in classifica, o forse a qualcosa in più.

Milan, 150 milioni di motivi per vincere: la situazione

Allegri ha trovato la quadra, ma potrebbe non bastare in vista dei tanti impegni previsti per le prossime settimane. Il tecnico ha bisogno anche delle ‘riserve’, quelle per cui la società ha investito più di 150 milioni di euro. Certo, cessioni come quelle di Reijnders, Thiaw o Theo Hernandez hanno fatto respirare le casse del club, ma questo non basta. Il Milan vuole tornare a vincere con una programmazione alle spalle, che non può prescindere dall’aspetto economico.