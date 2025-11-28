Milan, ancora brutte notizie per Allegri: allarme in casa rossonera

Cris viene e va. Brutte notizie per i tifosi rossoneri e per Max Allegri che dovrà fare a meno dello statunitense per il match contro la Lazio in programma sabato alle 20.45. Quante partite salterà il classe ‘96?

Ancora out Pulisic

Era nell’aria, la conferma è arrivata poi dall’inviato di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano. L’infortunio dello statunitense non è grave, ma la paura di eventuali ricadute fisiche sul gioiello di Max Allegri è troppo grande. Uscito di scena nel match contro la Juventus, lo statunitense ha dovuto saltare per gua di natura fisica i match contro Pisa, Fiorentina, Atalanta e Roma, rientrando nella gara in trasferta del Tardini.

Nel derby della scorsa settimana è tornato in campo dal primo minuto, risultando decisivo e riaprendo il conteggio interrotto dall’infortunio. Con sette reti l’ex Chelsea è infatti ad oggi il miglior realizzatore dei rossoneri. Ora però Max Allegri dovrà nuovamente ovviare alla sua assenza.

Salta anche la coppa Italia?

Lazio domani, Lazio giovedì. Le probabilità di vedere Pulisic almeno nel match di coppa Italia restano comunque molto basse. Sarà infatti più probabile rivederlo in campo nel posticipo di lunedì 8 dicembre, quando il Milan farà visita al Torino di Baroni.