Milan, annuncio improvviso sul futuro di Pulisic. Le parole di Moretto spiazzano

Il rinnovo di Christian Pulisic con il Milan sembra sempre essere molto vicino, ma l’unico vero dato di fatto è che ancora non è arrivato. Difficile da capire il motivo preciso, fatto sta che l’uomo in più dei rossoneri al momento sembra voler temporeggiare.

L’esperto di mercato Matteo Moretto, nella giornata odierna, è intervenuto in merito alla questione, e ha ribadito che al momento tutto è fermo, sia da una parte che dall’altra: non c’è alcun appuntamento in programma tra le parti per discutere di adeguamenti o prolungamenti.

Milan, Moretto rivela: “A oggi non c’è un appuntamento per il rinnovo di Pulisic”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, intervenuto nell’ultimo video sul canale YouTube dell’amico e collega Fabrizio Romano, si è espresso nuovamente sulla situazione rinnovo di Christian Pulisic con il Milan.

L’esterno americano ha un contratto fino al 2027, con opzione per il 2028 esercitabile unilateralmente dal Milan, ma ha ribadito gli aggiornamenti delle ultime settimane, per la tristezza del popolo rossonero. Sostanzialmente, non ci sono novità positive:

“A oggi non c’è ancora un appuntamento fissato per quanto riguarda il possibile rinnovo di Pulisic con il Milan. Non c’è fretta, il calciatore americano scade nel 2027, più uno di rinnovo automatico a carico del Milan e sicuramente il club allungherà. A oggi, però, non c’è ancora una data, un quando discutere di questo possibile prolungamento fino al 2030 o al 2031″

Milan, Pulisic a disposizione contro l’Inter: sarà lui il partner di Leao

Nonostante l’incertezza per un rinnovo con i rossoneri che non arriva, Christian Pulisic è pronto a dominare la scena nel derby contro i cugini dell’Inter, al fianco di Rafa Leao.

L’americano, dopo lo stop per infortunio, è finalmente pronto a riprendersi le chiavi dell’attacco di Massimiliano Allegri, che spera di recuperare in extremis anche Santiago Gimenez.