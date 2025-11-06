Milan, arriva l’annuncio ufficiale: tre rossoneri coinvolti

Il Milan mette nel mirino la trasferta di Parma di sabato, ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. E a proposito della pausa riservata alle gare internazionali, la Francia ha ufficialmente comunicato i calciatori arruolati per le due sfide in programma. Le notizie provenienti da Oltralpe riguardano da vicino anche i rossoneri: Maignan e Nkunku saranno infatti agli ordini di Deschamps, che invece lascia a casa Rabiot.

Arriva la sosta, Deschamps convoca due rossoneri: gli impegni in programma

La prossima settimana i grandi campionati di tutta Europa si fermeranno per lasciare spazio alla sosta per le gare internazionali. La Francia del CT Didier Deschamps si prepara alle ultime due sfide del 2025: giovedì 13 novembre è in programma la sfida casalinga contro l’Ucraina, mentre domenica 16 novembre si chiuderà con la trasferta contro l’Azerbaigian.

In occasione delle due ultime partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, il CT transalpino ha bussato alla porta del Milan chiamando a sé Mike Maignan, punto fisso del suo gruppo, e Christopher Nkunku, che in rossonero sta gradualmente trovando la propria dimensione.

Esclusione eccellente per un rossonero: Deschamps lo lascia a Milano

Se due calciatori del Milan partiranno per unirsi al ritiro della nazionale francese, uno rimarrà invece a Milanello ad allenarsi. Adrien Rabiot non fa infatti parte dell’elenco dei calciatori convocati da Deschamps, che a centrocampo ha deciso di puntare su altri cinque calciatori.

Fanno parte della lista Kanté, Camavinga, Manu Koné, Olise e Zaire-Emery. Per Rabiot non si tratta chiaramente di un’esclusione a priori, ma di una scelta collegata alle sue non perfette condizioni fisiche. Il centrocampista avrà così l’occasione di recuperare la migliore condizione con calma a Milanello.