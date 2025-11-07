Milan, arrivano conferme sul rinnovo del top player: c’è una data fissata!

Domani sera i rossoneri faranno visita al Parma per l’undicesima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di due big contro i crociati, Rabiot e Gimenez, mentre dovrebbe rivedersi dal primo minuto Fikayo Tomori, tenuto in panchina nell’ultima contro la Roma. E proprio sull’inglese arrivano importanti aggiornamenti sul suo rinnovo.

“Ecco quando ci sarà l’accordo”, dichiarazione netta di Moretto

È sicuramente tra i leader del reparto difensivo di mister Allegri. Il classe ’97 è passato da vittima sacrificale a perno della difesa a tre del diavolo 2.0 di Max. Per questo la società è in continuo contatto con gli entourage per trovare il prima possibile un accordo sul prolungamento di contratto che scade nel 2027. Proprio su questo ha fatto chiarezza l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto. Di seguito le sue parole: