Milan attivo per gennaio, Moretto conferma: “C’è un obiettivo confermato”

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube del giornalista Fabrizio Romano ha parlato dei possibili prossimi movimenti delle big italiane sul mercato, in special modo per quanto riguarda il reparto attaccanti. Tanti club hanno bisogno di forze fresche, su tutti il Milan di Max Allegri.

“In Italia, per gennaio, ci sono alcuni club che stanno cercando di sondare alcuni profili di attaccanti per rinforzarsi. C’è sempre la suggestione Zirkzee per tanti, ma un nome già menzionato in estate è quello di Franculino, attaccante ventunenne del Midtjylland, giocatore che interessa a tanti.

È un nome che resta nella lista della Roma ma che piace molto anche al Milan. Occhio sempre alla Premier, Franculino visti i numeri ha un prezzo di cartellino abbastanza elevato, e poi occhio sempre al Bayern Monaco. È un calciatore da tenere d’occhio”