Milan, hai sentito Ancelotti? Frase a sorpresa su Allegri e Modric: “Non scherziamo. Non ci vuole molto”

Carlo Ancelotti ha analizzato il momento del Milan e alcune figure centrali del calcio europeo in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Massimiliano Allegri e Luka Modric offrono uno sguardo diretto sui protagonisti di questa stagione. L’allenatore ha toccato temi tecnici e personali, mostrando un legame profondo con il calcio italiano. Le sue valutazioni arrivano in una fase importante della Serie A, mentre cresce la pressione sulle prime della classifica.

Il giudizio su Allegri e il Milan

“Il Milan sta facendo bene approfittando di un grande vantaggio, il fatto di non giocare in Europa, e della praticità di Allegri, Max ha semplificato ciò che tanti cercano di complicare. Non ci vuole molto”.

Ancelotti ha commentato l’andamento del Milan e il metodo di lavoro di Allegri. Le parole richiamano la visione di un tecnico che dà valore alla gestione e alla semplicità. Il vantaggio del calendario appare uno dei fattori che aiutano il rendimento della squadra. La valutazione su Allegri, oggi al Milan, sottolinea l’importanza dell’esperienza in una Serie A competitiva.

Modric, l’eterno centrocampista

“Sono contentissimo che stia rimanendo su livelli altissimi, e la cosa per me non è assolutamente sorprendente. Sapevo che avrebbe fatto bene perché ha l’obiettivo del Mondiale, gioca una volta a settimana e l’anno scorso nel mio Madrid è stato l’unico giocatore che non ha saltato un solo allenamento”.

Poi ha proseguito:

“Si tratta di genetica e serietà, è semplice”.

Infine ha concluso:

“Lui più forte o campionato troppo debole? Non scherziamo, rimane a un livello altissimo, è ancora uno dei migliori centrocampisti che ci sono in circolazione. Ho letto che si parla di un altro anno di contratto, può farlo senza problemi”.

Ancelotti ha mostrato grande stima per Modric, oggi protagonista in Italia. Le frasi del tecnico evidenziano la longevità e la qualità del giocatore, che rimane un riferimento per il ruolo. Dal Real Madrid alla Serie A, il centrocampista continua a offrire prestazioni di alto livello. Le considerazioni dell’allenatore trasmettono rispetto per la sua carriera e per il modo in cui affronta ogni stagione.