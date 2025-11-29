Milan, avete sentito? L’annuncio su Nkunku prima della Lazio

Nella serata di oggi il Milan tornerà in campo. Dopo il grande successo nel derby contro l’Inter – che ha proiettato i rossoneri al secondo posto in classifica -, c’è un nuovo big match per la squadra di Massimiliano Allegri. Il Milan ospiterà infatti la Lazio di Maurizio Sarri, in un match assolutamente da non sottovalutare. Nel frattempo arriva un annuncio riguardo l’attaccante rossonero Christopher Nkunku, che stasera dovrebbe partire dal 1′ dopo l’infortunio di Christian Pulisic.

Serginho su Nkunku: “Normale questo inizio, deve adattarsi”

Tanti finora i commenti e i giudizi sull’ex Chelsea. Arrivato a Milano dalla Premier League per circa 42 milioni di euro, Christopher Nkunku non ha finora rispettato le aspettative. Un rendimento altalenante ma soprattutto poco spazio per incidere, con Allegri che gli ha più volte preferito Gimenez, Leao e Pulisic.

Su questo argomento, intervistato da ‘Sky Sport’, è intervenuto l’ex Milan Serginho.

“Nkunku? Ha fatto il suo percorso in Premier, il cambiamento di campionato e di squadra non è facile. Un giocatore si deve adattare. Ha tanto da dimostrare, spero possa inserirsi in fretta nel Milan”.

Poco spazio per Nkunku: i suoi numeri finora

Christopher Nkunku, nonostante la grande cifra per cui è stato acquistato, attualmente è di fatto una riserva. L’attuale coppia Leao-Pulisic, in attesa anche di capire cosa accadrà col ritorno di Santiago Gimenez, dà più garanzie a Massimiliano Allegri, con l’ex Chelsea costretto a partire dalla panchina.

Solo 264′ sono i minuti giocati in Serie A dal francese, 325′ se si conta la Coppa Italia. Proprio in quest’ultima competizione è arrivato finora il suo unico gol stagionale, nel netto 3-0 contro il Lecce. La stagione è ancora lunga, ma finora Nkunku deve ancora adattarsi per poter esprimere il proprio potenziale.