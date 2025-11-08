Milan, che stoccata a De Winter: duro attacco ed ora occhi sul mercato per la difesa!

Nel suo intervento su Milan Hello, il giornalista Peppe Di Stefano ha analizzato la situazione del Milan in vista del mercato di gennaio. Parole chiare e dirette: servono rinforzi in difesa per sostenere le ambizioni rossonere. La società, guidata da Igli Tare, sta valutando diverse opzioni per dare ad Allegri un profilo esperto e di qualità in un reparto che, numericamente, appare ancora incompleto.

“Serve un difensore non banale”

Durante l’intervista concessa ad Andrea Longoni, Di Stefano ha spiegato in modo netto quale sia la priorità del Milan per la sessione invernale.

“Al Milan serve per forza un difensore, è una questione numerica. Dopo i primi 20 minuti di Milan Roma ti avrei detto anche 2 perchè De Winter non sembrava in empatia con la maglia rossonera, poi quando è uscito il Milan ha giocato una grande partita, un secondo tempo senza nessuna sbavatura, quindi al Milan serve sicuramente un difensore e non un difensore banale. Se cerchi Akanji alla fine del mercato è perché l’allenatore sa che serve un tipo di giocatore del genere.”

Parole che hanno acceso il dibattito tra i tifosi, molti dei quali condividono l’analisi e chiedono un colpo mirato per alzare il livello della rosa.

Mercato e ambizioni

Il direttore sportivo Igli Tare lavora con discrezione per individuare il profilo giusto, consapevole che le lacune difensive, soprattutto a livello numerico, potrebbero pesare nei mesi decisivi. La guida di Massimiliano Allegri ha dato stabilità al gruppo, ma per competere fino in fondo serve profondità e concorrenza in ogni reparto.

“Se inserisci un difensore forte in un reparto che sta andando bene, uno diventa allenante negli allenamenti e due fa crescere il livello degli altri.”

Un concetto che riassume l’ambizione di un Milan che vuole tornare protagonista in Serie A, puntando su esperienza, equilibrio e mentalità vincente.