Milan, clamorosa idea per il mercato di gennaio: un ex rossonero pronto a tornare

Come ormai noto, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale in vista del mercato di gennaio. L’intenzione è quella di aggiungere un elemento di maggiore esperienza ad un reparto numericamente ridotto, con il solo De Winter come alternativa che non sembra bastare. Odogu potrebbe infatti andare in prestito già a gennaio e, anche per questa ragione, il club rossonero starebbe pensando al clamoroso ritorno di Thiago Silva.

Milan, idea Thiago Sila per la difesa

Il Milan starebbe valutando il clamoroso ritorno di Thiago Silva. Come raccontato da ‘Repubblica’, le valutazioni del club rossonero sarebbero in corso ormai già da qualche settimana. Il classe 1984 porterebbe leadership e solidità al reparto difensivo e ritroverebbe Massimiliano Allegri con cui ha già lavorato in passato.

Il centrale brasiliano ha un contratto con la Fluminense fino a giugno 2026 e a tredici anni di distanza dall’ultima apparizione a San Siro potrebbe clamorosamente rivestire la maglia del Diavolo.

Non solo Thiago Silva: gli altri difensori valutati dal Milan

Con la possibile cessione in prestito di Odogu, il Milan starebbe valutando diversi profili in vista del mercato di gennaio per rinforzare il reparto. Oltre a Thiago Silva, il club rossonero starebbe valutando anche due difensori del nostro campionato: secondo ‘Tuttosport’ i nomi sarebbero quelli di Mario Gila della Lazio, in scadenza nel 2027, e Thomas Kristensen, classe 2002 dell’Udinese.

Sul fronte estero, invece, un nome che piace è quello di Kim Min-Jae del Bayern Monaco ma la pista sembra essere ad oggi molto complicata.