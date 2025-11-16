Novità Milan, si sblocca il colpaccio per gennaio: strada in discesa per l’attaccante

Circa un mese e mezzo all’inizio del calciomercato di gennaio, ma il Milan è già al lavoro per rinforzare la rosa. Tanto è stato fatto durante il calciomercato estivo, ma l’idea di Igli Tare e Massimiliano Allegri è che la rosa si possa rinforzare già a gennaio. Per farlo, si lavora per ottenere il sì dei giocatori e dei club, cosa non scontata per il mercato invernale. Spunta l’idea riguardante Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham.

Milan, Fullkrug è un’idea per gennaio: il West Ham lo mette in vendita

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan può tornare alla ribalta per l’acquisto di Niclas Fullkrug del West Ham. L’attaccante tedesco era già stato sondato dai rossoneri un anno e mezzo fa, ma adesso le condizioni per l’affare sono più favorevoli.

“Fullkrug, attaccante che un anno e mezzo fa era stato un’idea del Milan, può tornare come idea di mercato per gennaio. C’è stato un incontro a Londra negli ultimi giorni, in cui il West Ham ha comunicato al giocatore che è in vendita già da gennaio. Il club apre dunque alla cessione del tedesco, che è un’occasione per i rossoneri”.

I numeri di Fullkrug al West Ham

Non un’esperienza da ricordare quella di Niclas Fullkrug al West Ham. Arrivato il 5 agosto 2024 in Premier League per circa 30 milioni di euro, il classe 1993 non è riuscito mai ad incidere come tanto bene aveva fatto nelle esperienze al Borussia Dortmund e, soprattutto, al Werder Brema.

L’attaccante 32enne è però un’occasione appetibile per gran parte del panorama europeo, viste le sue qualità da classica prima punta che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri.