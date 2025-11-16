Milan, non solo Rabiot: Allegri riavrà anche lui a disposizione contro l’Inter

Si avvicina il derby della Madonnina tra Milan e Inter. Manca ancora esattamente una settimana per il fischio d’inizio della sfida, ma per Massimiliano Allegri è già tempo di preparare la sfida contro i nerazzurri. Filtra grande positività per quanto riguarda il ritorno di Adrien Rabiot, per il probabile ritorno dopo il lungo stop. Oltre il francese, dovrebbe rivedersi anche Santiago Gimenez, al rientro dopo il problema alla caviglia.

Ottimismo per Santiago Gimenez: previsto il ritorno per il derby con l’Inter

Secondo le ultime indiscrezioni, Massimiliano Allegri non riavrà a disposizione solamente Adrien Rabiot, al rientro dopo il lungo stop causato dalla lesione del soleo del polpaccio sinistro.

Oltre il centrocampista, infatti, dovrebbe rientrare anche Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, alle prese con un problema alla caviglia, sta riprendendo con costanza la forma, con il rientro previsto per il derby di domenica contro l’Inter. Difficile possa partire titolare, ma il ritorno tra i convocati è sempre più probabile.

Milan al completo: tante buone notizie per Allegri

Oltre i possibili ritorni di Adrien Rabiot e Santiago Gimenez, Massimiliano Allegri ha avuto modo di recuperare anche Christian Pulisic e Ardon Jashari.

Se fossero confermati i rientri del francese e del messicano, i rossoneri si presenterebbero con la rosa al completo per l’importante derby contro gli storici rivali dell’Inter.