“Milan come il Real Madrid”: l’annuncio è pesantissimo, pioggia di milioni in arrivo

Intervistato dal settimanale ‘Moneta’, Paolo Scaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul futuro del Milan. Il presidente rossonero ha parlato del nuovo stadio e dei ricavi attesi, sbilanciandosi con paragoni importanti. Arrivato al Milan nel 2018, il presidente del gruppo ‘Enel’ è stato protagonista della battaglia per il nuovo stadio.

Milan di nuovo tra le grandi: gli obiettivi per il nuovo stadio

Tra gli aspetti più importanti della realizzazione del nuovo impianto per Milan e Inter, c’è sicuramente il ritorno economico:

“Nuovo stadio? Ci aspettiamo una crescita dei ricavi da stadio simile a quella di club come Tottenham, Arsenal o Real Madrid, che hanno raddoppiato i valori con un nuovo impianto, senza aumentare i prezzi dei biglietti popolari.”

I lavori potrebbero cominciare nel 2027, con l’obiettivo di concludere in tempo per gli Europei che si svolgeranno in Italia:

“L’obiettivo è avviare i lavori nei primi mesi del 2027 e completarli in tre anni, in tempo per ospitare gli Europei del 2032. Successivamente partirà la riqualificazione dell’area del vecchio Meazza, con la realizzazione tra le altre di un albergo, le sedi dei due club, un centro commerciale e il museo di Milan e Inter.”

Questa la speranza di Scaroni, che vede realizzarsi l’obiettivo per cui si è tanto battuto.

Serie A, ecco come diminuire il gap: “Stadi moderni il primo passo”

Scaroni vuole che il Milan e il campionato italiano tornino sul tetto del calcio mondiale, per competere con i grandi colossi:

“Quando i nostri tifosi e l’opinione pubblica hanno iniziato a rendersi conto che altrove gli stadi erano moderni e funzionali. Le immagini dei Mondiali in Qatar, degli impianti tedeschi, di quelli inglesi e del Real Madrid hanno fatto riflettere molti: forse la nostra “Scala del calcio” è un po’ invecchiata.” “La Serie A deve tornare a essere la lega più ambita dai grandi campioni. Il primo passo è costruire stadi moderni, accoglienti e sostenibili: da lì può ripartire non solo il calcio italiano, ma un nuovo modo di vivere lo sport nel nostro Paese.”

Le parole del numero uno rossonero sono un segnale forte all’ambiente, che ora più che mai può contare sulle ambizioni di questa società. Grinta da non sottovalutare a pochi giorni dal derby contro i nerazzurri.