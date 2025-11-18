Milan da Scudetto? Criscitiello non ha dubbi: “Sarà lotta tra due squadre”

Arrivati a metà novembre, non si può che parlare di un grande equilibrio in Serie A. Tante squadre racchiuse in pochi punti,, per una lotta Scudetto che potrebbe riservare diversi capovolgimenti di fronte. La speranza è che ovviamente anche il Milan possa partecipare alla corsa, approfittando magari dell’assenza di impegni europei e dell’esperienza di un tecnico come Max Allegri. Nel frattempo in queste ore hanno fatto clamore le dichiarazioni di Michele Criscitiello sulla possibile classifica finale del campionato.

Criscitiello sicuro sullo Scudetto: “Sfida tra Inter e Juve, Milan in Champions”

Intervenuto nel podcast Cose Scomode, Criscitiello ha detto la sua sulla corsa Scudetto e su chi effettivamente lotterà per cucirsi il tricolore sul petto. Secondo il direttore di Sportitalia la grande favorita è l’Inter di Cristian Chivu, con a sorpresa la Juventus a vestire i pani di principale antagonista. Per il Milan, invece, non si andrà oltre il piazzamento in Champions League: