Milan, decisione presa sul futuro di Leao: Moretto svela le intenzioni del club

Il brutto passo falso del Milan di ieri sera a Parma è stato frutto di una prestazione, soprattutto nel secondo tempo, decisamente sottotono. In pochi rossoneri hanno meritato la sufficienza e tra questi non può mancare di certo Rafael Leao. Il portoghese ha trasformato il rigore del 2-0, dando spazio anche a diverse giocate importanti. Il portoghese sembra essere ormai ritrovato ed anche il Diavolo lo ha capito. La prossima mossa del club è il rinnovo di contratto.

Il Milan vuole rinnovare Leao: ma la cessione non è da escludere

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto su quelle che sono le intenzioni del Milan su Leao. I rossoneri stanno già prendendo in considerazione il rinnovo del portoghese, ma al tempo stesso, come ormai abbiamo imparato in questi anni, nessuno è da ritenere incedibile:

Mi parlano di un contratto che potrebbe essere prolungato di altri due o tre anni. Nel Milan però non ci sono giocatori incedibili, è una regola di mercato della società. L’intenzione dei rossoneri è di rinnovare il contratto di Leao, ma se dovesse arrivare un’offerta importante la società ci penserebbe.

Milan, nessuno è al sicuro: anche Leao può andare via

Il diktat del Milan è ormai molto chiaro: con la giusta offerta tutti possono partire. Discorso allargabile anche a Leao, che pur essendo il gioiello della squadra non è da ritenere al sicuro. Il portoghese è da tempo accostato a diversi top club, in primis al Bayern Monaco, e se davvero dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, la sua avventura in rossonero potrebbe terminare.