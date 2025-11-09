Milan, decisione presa sul futuro di Leao: Moretto svela le intenzioni del club

di
Rafael Leao esulta dopo aver segnato con la maglia del Milan

Il brutto passo falso del Milan di ieri sera a Parma è stato frutto di una prestazione, soprattutto nel secondo tempo, decisamente sottotono. In pochi rossoneri hanno meritato la sufficienza e tra questi non può mancare di certo Rafael Leao. Il portoghese ha trasformato il rigore del 2-0, dando spazio anche a diverse giocate importanti. Il portoghese sembra essere ormai ritrovato ed anche il Diavolo lo ha capito. La prossima mossa del club è il rinnovo di contratto.

Il Milan vuole rinnovare Leao: ma la cessione non è da escludere

Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto su quelle che sono le intenzioni del Milan su Leao. I rossoneri stanno già prendendo in considerazione il rinnovo del portoghese, ma al tempo stesso, come ormai abbiamo imparato in questi anni, nessuno è da ritenere incedibile:

Mi parlano di un contratto che potrebbe essere prolungato di altri due o tre anni. Nel Milan però non ci sono giocatori incedibili, è una regola di mercato della società. L’intenzione dei rossoneri è di rinnovare il contratto di Leao, ma se dovesse arrivare un’offerta importante la società ci penserebbe.

Rafael Leao esulta dopo aver segnato con la maglia del Milan
Rafael Leao, il Milan punta al rinnovo ma non esclude la cessione

Milan, nessuno è al sicuro: anche Leao può andare via

Il diktat del Milan è ormai molto chiaro: con la giusta offerta tutti possono partire. Discorso allargabile anche a Leao, che pur essendo il gioiello della squadra non è da ritenere al sicuro. Il portoghese è da tempo accostato a diversi top club, in primis al Bayern Monaco, e se davvero dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, la sua avventura in rossonero potrebbe terminare.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
Gestione cookie