Milan-Entella: incredibile sconfitta in amichevole per i rossoneri, ma c’è una buona notizia

Allenamento congiunto per i rossoneri di Mister Allegri. I ragazzi non impegnati con le rispettive nazionali si sono ritrovati per un amichevole contro la Virtus Entella, club neopomrosso in serie cadetta. A spuntarla è stata proprio la squadra ligure che ha battuto il diavolo per 2-3 nella cornice dello stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, la casa del Milan Futuro.

Highlights del match

Al di là della sconfitta, da segnalare senza dubbio i novanta minuti di Jashari, rientrato ormai a pieno regime, ed il ritorno al gol di Pulisic, che con la fascia da capitano al braccio ha sbloccato il match con un mancino preciso al nono minuto di gioco.



Nel complesso una prova incolore per la squadra di Allegri, con il tecnico livornese che ha dato ovviamente spazio a tanti giovani, da Minotti a Cappelletti, passando per Borsani, autore del secondo gol dei rossoneri. Per l’Entella vanno a segno Ankeye, Boccadamo e Debenedetti.