Milan, Gimenez fa spazio a un bomber di Serie A: Tare pronto a fare sul serio

Il nuovo Milan, guidato dal duo Tare-Allegri, inizia a ragionare sulle prossime mosse da effettuare nel prossimo calciomercato invernale di gennaio. Santiago Gimenez, in questo ormai primo anno in rossonero, non ha convinto pienamente la dirigenza e si valuta una sua eventuale cessione già nei prossimi mesi.

L’attaccante messicano, farebbe spazio ad un nuovo centravanti. Diversi i nomi seguiti dal direttore sportivo, tra cui spicca sicuramente Mateo Pellegrino, che sta ben figurando con il suo Parma proprio in Serie A , oltre a Joaquin Panichelli e Franculino Glunda Djù.

La cessione di Santiago Gimenez sembra, ormai, non fare più notizia. L’attaccante messicano, oltre a non aver convinto nei sei mesi della scorsa stagione, non è riuscito a ripagare la fiducia di Massimiliano Allegri: sulle sue tracce ci sono il West Ham e il Sunderland.

Mateo Pellegrino, è il preferito del nuovo direttore sportivo rossonero. Il centravanti argentino, lanciato da Chivu nella scorsa stagione, ha siglato ben quattro gol in queste prime 12 giornate della Serie A 2025/2026. Nonostante la giovane età, classe 2001, il bomber del Parma sembra già pronto per fare il salto di qualità, e con l’eventuale cessione di Gimenez, il Milan ci farà più di qualche pensiero.

Milan, non solo Pellegrino: i nomi per il post Gimenez

I rossoneri, oltre a sondare il terreno per il classe 2001 del Parma, valutano soluzioni alternative. Tra i nomi seguiti, c’è Franculino Gluda Djù del Midtjylland, classe 2004 ma con una valutazione di 40 milioni di euro. Il Milan, continua a seguire Joaquin Panichelli dello Strasburgo, mentre sullo sfondo resiste il nome di Artem Dovbyk della Roma.