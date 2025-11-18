Milan, il dopo Maignan ha già richieste: c’è anche un’altra difficoltà!

Manca sempre meno al ritorno del campionato, con il Milan impegnato nel match dell’anno contro l’Inter. Un derby che domenica sera accenderà le luci di San Siro, ma che ha già accesso le luci del mercato. Entrambe cercano un portiere ed entrambe vogliono lui: Elia Caprile. Ma il Milan dovrà fare i conti non solo con i suoi cugini per arrivare al numero uno del Cagliari.

Milan, ecco quanto ti costa Caprile

Maignan resta un grande punto interrogativo per la prossima stagione, con un rinnovo sempre più lontano dall’essere firmato. Per questo sono ormai settimane che la dirigenza rossonera tasta diversi terreni, soprattutto italiani. Nello specifico parliamo di Zion Susuki del Parma (attualmente infortunato) e, soprattutto, Elia Caprile del Cagliari. Quest’ultimo sembra davvero l’oggetto del desiderio rossonero, ma anche nerazzurro.

È sfida a due per portarlo a casa con entrambe le casate alla ricerca di un dopo Maignan e Sommer. Ora, però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è da fare i conti anche con la valutazione. Si parla infatti di una richiesta del Cagliari sopra i 25 milioni, che potrebbero aumentare, visto anche la convocazione in Nazionale, che non ha fatto altro che aggiungere ancora di più valore al calciatore. La base è dunque segnata, con Milan e Inter pronte a darsi battaglia anche fuori dal rettangolo di gioco.