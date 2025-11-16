Rinnovo Maignan sempre più complicato, occhi in Serie A: è lui il prescelto!

Date le grandi difficoltà riguardanti il rinnovo contrattuale di Mike Maignan, il Milan è alla ricerca di un nuovo portiere. Sostituire il colosso francese, uno dei migliori al mondo, sarà un compito arduo e la dirigenza rossonera lo sa bene.

L’intenzione del direttore sportivo Igli Tare sembra quella di puntare su un profilo giovane ma con già una certa esperienza nel calcio italiano. Naufragata la pista Suzuki, che rimarrà ai box per diverso tempo a causa di un infortunio, il Diavolo darà assoluta priorità ad Elia Caprile.

Il rinnovo di Maignan è in fase di stallo: il nome in pole per sostituirlo

La pausa per le nazionali è storicamente il momento in cui i dirigenti dei vari club intavolano in maniera più serrata le trattative per i rinnovi contrattuali. In casa Milan c’è una brutta gatta da pelare: il caso Maignan si fa sempre più difficile. L’estremo difensore francese sembrava vicino all’addio già in estate, con il Chelsea che sembrava averlo già in pugno. Con l’arrivo di Allegri la situazione è cambiata, con Magic Mike che ha trovato la conferma al centro del progetto nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026.

Attualmente pare che i discorsi tra il Milan e l’entourage di Maignan siano fermi, tant’è che i rossoneri si stanno guardando attorno a caccia di un sostituto. Il primo nome in lista, come riportato da Calciomercato.com, rimane quello di Elia Caprile: l’ex Napoli e Bari sta vivendo una grande stagione al Cagliari, che gli ha consentito addirittura la chiamata in nazionale da parte del CT Gattuso.

Caprile resta la priorità per il post-Maignan: sfumata un’altra pista

Se è vero che la richiesta del Cagliari per Caprile rimane piuttosto alta (si parla di 25-30 milioni di euro), il Milan intende proseguire sulla propria strada, puntando dritto su un portiere di sostanza e che ben conosce i ritmi della Serie A.

A proposito del campionato italiano, un altro portiere presente nella wishlist di Tare era quello di Zion Suzuki del Parma, ma qualcosa è cambiato. Il giapponese si è infatti infortunato alla mano sinistra e dovrà rimanere fermo per almeno 3 mesi: il Milan ha dunque ritenuto opportuno andare oltre, almeno per il momento, concentrandosi sul capitolo Caprile.