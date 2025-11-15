Milan, il gigante dello scudetto torna in Italia? Tare studia il colpo

Il Milan di Massimiliano Allegri sta accelerando le strategie per il mercato di gennaio, con il direttore sportivo Igli Tare al centro delle operazioni per rafforzare la difesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo principale è pescare dalla Bundesliga, puntando su profili come Kim Min-Jae del Bayern Monaco e altri quattro nomi intriganti.

Il sogno Kim: un colpo da maestro per Allegri

Massimiliano Allegri ha in testa un nome su tutti per rinforzare la difesa: Kim Min-Jae, il centrale sudcoreano che ha incantato al Napoli prima di approdare al Bayern. Classe 1996, il giocatore non sta vivendo un momento da protagonista in Baviera, dove il contratto lo lega fino al 2028. L’idea milanista è un prestito con diritto di riscatto, ma il nodo resta lo stipendio: 6 milioni netti annui più bonus.

Le alternative a Kim

Non solo sogni: sul taccuino di Tare anche opzioni più accessibili, sempre dalla Bundesliga. Tra i nomi caldi spiccano Banks e Kabar, il giovane inglese del Borussia Dortmund, con valore di mercato intorno ai 20 milioni. Accanto a lui, Brown del Lipsia, altro ventenne. Koulierakis, dal Greuther Fürth, completala lista: è una vecchia fiamma, e Tare sembra averci ripensato.